µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢2Æü¸á¸å9»þ08Ê¬¤Ë¡¢ÇÈÏ²·ÙÊó¤òÀÅ²¬»ÔÆîÉô¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆîÉô¡¢ÈØÅÄ»Ô¡¢¾ÆÄÅ»Ô¡¢³ÝÀî»Ô¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÉô¡¢À¾Éô¤Ç¤Ï¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚÇÈÏ²·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¡Û¢£ÀÅ²¬»ÔÆîÉô¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¢£ÉÍ¾¾»ÔÆîÉô¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¢£¾ÂÄÅ»Ô¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£Ç®³¤»Ô¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£°ËÅì»Ô¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£ÉÙ»Î»Ô¡üÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¢£ÈØÅÄ»Ô¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¢£¾ÆÄÅ»Ô¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¢£³ÝÀî»Ô¡üÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¢£ÂÞ°æ»Ô¡üÇÈÏ²·Ù