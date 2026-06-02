»ä¡Ê¥µ¥¨¡Ë¤Ï¸µÉ×¤Î¥à¥Ä¥­¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸µÉ×¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤ò»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·î³Û20Ëü¤ò²È·×¤«¤é½Ð¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢É×¤ÏÎ¥º§¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢Î¥º§¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·È¾Ç¯¸å¡¢»ä¤Ï¸µÉ×¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ÆÉü±ï¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸µÉ×¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤Ù¤­¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤­¤¿