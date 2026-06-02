◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―２オリックス（２日・東京ドーム）巨人がオリックス３連戦初戦を勝利で飾り、６月白星スタートを切った。２回に先発の則本が１失点して先制を許したが、直後の２回にキャベッジが逆転２ラン。５回には１番・松本が左中間に適時二塁打を放ち３―１とリードを広げた。移籍後初勝利を目指す則本は６回途中２失点の好投。その後は高梨、中川、大勢、マルティネスとつないで守り切った