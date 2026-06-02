俳優の吉沢亮が２日、東京・江東区の有明アリーナで映画「キングダム魂の決戦」（佐藤信介監督、７月１７公開）のワールドプレミアに山粼賢人、橋本環奈、豊川悦司らと登壇した。キャスト陣は全長５０メートルのレッドカーペットを歩いて登場。秦国王の嬴政（えいせい）を演じる吉沢は「キングダムシリーズが何作も続くという奇跡のような現象に本当に感謝ですし、ド派手なイベントをして、キングダムの熱い夏が
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