ÇòÀî¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¡È±«¤ÎÆü¤Î¤ª¼é¤ê¡É▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜ²»¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£°­°Õ¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤Ä¤¤¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇòÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¡¢¶¯¤¯¡¢²Ä°¦¤¯¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤¢¤­¤é¤á¤Þ¤»¤ó¡£±¢¸ý¤â¥Þ¥¦¥ó¥È¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¤´¤­¤²¤ó¤Ë¤¹¤ëÁªÂò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë