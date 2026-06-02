オーストリアサッカー協会は（ÖFB）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨むメンバーからMFクリストフ・バウムガルトナー（ライプツィヒ/ドイツ）が離脱することを発表した。欧州予選グループHを首位通過し、28年ぶり通算8度目の本大会出場を決めたオーストリア代表。本大会ではグループJに入り、ヨルダン代表、アルゼンチン代表、アルジェリア代表と対戦する。グループステージ初戦まで約2週間と迫るなか、オーストリア代