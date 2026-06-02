データ分析企業「OPTA」のスパコン予想に韓国が注目する理由サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が10日後に迫っている。様々な優勝国の予測が出る中で、スポーツデータ分析会社「OPTA」が行ったスーパーコンピュータを駆使した予想が韓国で話題となっている。韓国メディア「スターニュース」は2日、「スーパーコンピューターのサプライズ予測…韓国W杯16強確率が大反転、日本より高い」という記事を掲載した。記事