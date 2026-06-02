今年も厳しい暑さが予想されるこの夏。涼しさを優先したいけれど、大人のコーデがラフになりすぎるのは避けたいところ。そこで今回は、サラッとした涼しげな生地感で上品見えする 【Elura（エルーラ）】の「シャリサラシリーズ」に注目。40代のスタッフSuUさんが「実際に着てみて感動」と絶賛するアイテムを使った夏コーデと合わせて、猛暑でも無理なくオシャレを楽しめる着こなしのヒントをお届けします