µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢2Æü¸á¸å8»þ49Ê¬¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë£³Âç±«·ÙÊó¤òÀÐ°æÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¡Û¢£ÆÁÅç»Ô¡ü¥ì¥Ù¥ë£³Âç±«·ÙÊó¢£ÌÄÌç»Ô¡ü¥ì¥Ù¥ë£²Âç±«Ãí°ÕÊó¢£¾®¾¾Åç»Ô¡ü¥ì¥Ù¥ë£³Âç±«·ÙÊó¢£°¤Æî»Ô¡ü¥ì¥Ù¥ë£³Âç±«·ÙÊó¢£µÈÌîÀî»Ô¡ü¥ì¥Ù¥ë£³Âç±«·ÙÊó¢£°¤ÇÈ»Ô¡ü¥ì¥Ù¥ë£²Âç±«Ãí°ÕÊó¢£ÈþÇÏ»ÔÏÆ¡¦ÈþÇÏ¡¦·ê¿á¡ü¥ì¥Ù¥ë£²Âç±«Ãí°ÕÊó¢£ÈþÇÏ»ÔÌÚ²°Ê¿¡ü¥ì¥Ù¥ë£²Âç±«Ãí°ÕÊó¢£»°¹¥»Ô¡ü¥ì