¸µAKB48¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROSIER by Her lip to¡×¤«¤é¡¢¿·ºî¥Ö¥é¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡ÖROSIER Essential Bra Camisole¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¡¢Èþ¤·¤¤¡Ä¿·ºî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¡¼¥ë¥ÉÎÏ¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼ù»é¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬¥Ð¥¹¥È¤ò¤ä¤µ¤·¤¯