¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢6·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ØNANA¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡×2¼ï¤È¡Ö¥í¥ó¥°¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇºÙ¥é¥¤¥Ê¡¼¡õ¥Þ¥¹¥«¥é¤â¡ª ¡ØNANA¡Ù¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¢£2¿ÍÊÂ¤Ù¤ë¤È¡È¥Ï¡¼¥È¡É¤¬´°À®¡ªº£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØNANA¡Ù¤ÎÂçºê¥Ê¥Ê¤È¾®¾¾Æà¡¹¡Ê¥Ï¥Á¡Ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¡Ö¥é¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥é¥¤¥ó¥Ê