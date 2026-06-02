ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ 6/2¡Ê²Ð¡Ë EUR/USD 1.1500¡Ê13²¯¥æー¥í¡Ë 1.1600¡Ê13²¯¥æー¥í¡Ë 1.1625¡Ê10²¯¥æー¥í¡Ë 1.1645¡Ê5.66²¯¥æー¥í¡Ë 1.1695¡Ê5.55²¯¥æー¥í¡Ë 1.1700¡Ê19²¯¥æー¥í¡Ë 1.1710¡Ê5.92²¯¥æー¥í¡Ë 1.1715¡Ê15²¯¥æー¥í¡Ë 1.1720¡Ê22²¯¥æー¥í¡Ë 1.1725¡Ê13²¯¥æー¥í¡Ë 1.1750¡Ê18²¯¥æー¥í¡Ë USD/JPY 158.9