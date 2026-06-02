Reol¤¬¡¢2025Ç¯11·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ãReol Oneman Live ¡ÈÈþ¼­³Ø¡É in YOKOHAMA ARENA¡ä¤è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥Î¡¼¥Ä(cover)¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥Î¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Ü¥«¥íP¡¦¤Ý¤ï¤Ý¤ïP¤³¤ÈÄÇÌ¾¤â¤¿¤¬2011Ç¯¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸6·î2Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Reol¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ïº£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¡£2015Ç¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë10