BTS¤¬¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ê613 Limited Edition Picture Disc Vinyl¡Ë¡Ù¤ò6·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎVinylÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡ÖVoice Message: Love Song¡×¡¢¡ÖNORMAL (Korean Ver.)¡×¤ò²Ã¤¨¤¿Á´16¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖVoice Message: Love Song¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥­¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖWhat Is Your Love Song?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤«¤Ä