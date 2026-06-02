¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç½÷À­¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¤¬¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡Ö¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢Æ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î20Âå¤Î½÷À­¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Æü¤ÎºÛÈ½