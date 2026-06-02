¸¤¤¬¡Ö¥È¥¤¥ì¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤­¤Î¥µ¥¤¥ó5Áª 1.¾²¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¼¹Ù¹¤ËÓÌ¤®²ó¤ë ¸¤¤ÏÇÓÝõ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ä²áµî¤ËÇÓÝõ¤·¤¿¾ì½ê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½¬À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éô²°¤ÎÃæ¤òÄã¤¤»ÑÀª¤ÇÊâ¤­²ó¤ê¡¢¼¹Ù¹¤Ë¾²¤äÃÏÌÌ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¾ì½ê¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ÆÃ¤Ë¡¢¥¯¥ó¥¯¥ó¤ÈÉ¡¤òÌÄ¤é¤¹¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¯ÓÌ¤¤¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÓÝõ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤Ï¤³¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤