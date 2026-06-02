¤³¤Î²Æ¡¢È©¸«¤»¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¥±¥¢¤¹¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤¹¤Ù¡õ¤Ä¤ë¤ó¤ò¤á¤¶¤¹¡Ö³Ñ¼Á¥±¥¢¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¸¡¢¤Ò¤¶¡¢¤«¤«¤È¤Ê¤É¡¢¸«¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÏª½Ð¤âÁý¤¨¤ëµ¨Àá¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤è¤¦♡¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë...¤Õ¤ï¤â¤Á´¶¤Ç¾Â¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç±Ç¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¾Â¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤­¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÍ×ÁÇ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª¤ä¤ï¤é¤«¤¯´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë