山〓賢人（31）が2日、東京・有明アリーナで行われた主演映画「キングダム魂の決戦」（佐藤信介監督、7月17日公開）ワールドプレミアに登壇した。24年の前作「−大将軍の帰還」で、大沢たかお（58）が演じた大将軍・王騎が最後を迎えた上で、シリーズ2年ぶりの新作となる5作目を作り上げ「大沢さんの王騎将軍はいない。受け継ぎ、いなくても、いいものは撮れるんだぞという気持ちで撮影していました」と、内に秘めていた覚悟を口