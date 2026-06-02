Ìó10Ç¯¤Ö¤êºþ¿·¡ª ¡ÖZ¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÁõÈ÷ÆâÍÆ¤È¤Ï¥È¥è¥¿¤Ï2026Ç¯5·î28Æü¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£1968Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¤³¦190°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä»Å»ö¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤­¤¿ËÜ³Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢¸½¹Ô8ÂåÌÜ¤«¤éÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê58Ëç¡Ë