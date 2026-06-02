中国メディアの海峡都市報によると、中国のコーヒーチェーン「瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）」が日本のサンリオのキャラクター「ハローキティ（Hello Kitty）」とコラボした限定グッズのぬいぐるみキーホルダーを巡り、ラベルの印字が「HELLO KITTY」ではなく「HEELO KITTY」になっていたとの指摘がSNS上に多く寄せられた。SNS上の反応を見ると、遼寧省、河北省、黒龍江省、湖北省、江蘇省などの消費者からは印字ミス