Ãøºî¸¢¤òÌµ»ë¤·¤Æ±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¶¦Í­¤¹¤ëThe Pirate Bay¤Ï¡¢ÀßÎ©¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ªÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¸Â³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ÈÂ¸Â³¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï2006Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·Ù»¡¤Î¶¯À©ÁÜºº¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãøºî¸¢´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTorrentFreak¤¬¾ÜºÙ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£The Pirate Bay Remains Resilient, 20 Years After The Raid * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/the-pirate-bay-remains-resilient-20-years-after-t