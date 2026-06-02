俳優の山粼賢人が２日、東京・江東区の有明アリーナで映画「キングダム魂の決戦」（佐藤信介監督、７月１７公開）のワールドプレミアに吉沢亮、橋本環奈、豊川悦司らと登壇した。今作は人気漫画「キングダム」を原作とする実写映画シリーズの第５作で、原作で屈指の人気を誇るエピソードの“合従軍編”を描く。全長５０メートルのレットカーペットを歩いて登場した信役の山粼は「うれしい」を連発。「前作の『大