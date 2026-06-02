5·î28Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¹ñ¤ÏËÉ±Ò¾å¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·³»ö¾ðÊóÊñ³çÊÝ¸î¶¨Äê¡ÊGSOMIA¡Ë¤ÎÀµ¼°¸ò¾Ä³«»Ï¤ä¡¢Æó¹ñ´Ö´Ø·¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³Ê¾å¤²¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶­¤¬¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæ¤ÇÆüÈæ¤Î½àÆ±ÌÁ¹ñÅª¤ÊÏ¢·È¤¬µÞÂ®¤Ë¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¶áÇ¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¶¯²½¤¬Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á