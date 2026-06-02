¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤È¤Î´Ø·¸À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMARCA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï5·î¾å½Ü¤Ë¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤È¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¾×ÆÍ¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Ï´Ø·¸¤¬½¤Éü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¸±°­¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍðÆ®¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤¬ÂÇËÐ¤ÈÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å