¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¤¥¹¥³¤¬¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMARCA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£º£µ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç15¾¡15Ê¬¤±8ÇÔ¤Î5°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥£¥¹¡£¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Ú¥¸¥§¥°¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÏÍèµ¨¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ç¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥¹¥³¤Ï¼«¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ¾¥¤¥ó¥°¤òÀä»¿¡£º£µ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬32»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿