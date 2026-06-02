¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï2Æü¡¢¥Ñ¥é¥ª¤Î¥¦¥£¥Ã¥×¥¹ÂçÅýÎÎ¤ò¤Ï¤¸¤áÂÀÊ¿ÍÎÅç¤·¤ç¹ñ¼óÇ¾¤é¤È´±Å¡¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÅç¤·¤ç¹ñ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊFOIP¡Ë¡×¿Ê²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö³¤ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ëË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ä³¤ÍÎÌäÂê¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×À­¤âÁÊ¤¨¤¿¡£³°Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥¦¥£¥Ã¥×¥¹»á¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç3¡¢4Î¾Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦Åç¤·¤ç¹ñ³¤