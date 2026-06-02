Íè½µ¤Î¤È¤Ê¤ßÌë¹â¤Þ¤Ä¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢¤­¤ç¤¦¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿Ìë¹â¤¢¤ó¤É¤ó¤ò±È¤­²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤¤¤ä¤µ¡ª¤è¤¤¤ä¤µ¡ª¡×Å×ÇÈ»Ô¤Î½ÐÄ®Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅý¹Ô»ö¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¿¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢40Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤éÌë¹â¤¢¤ó¤É¤ó¤Î±È¤­²ó¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤É¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤êËÜÈÖ¤Î¤â¤Î¤è¤ê¾®¤µ¤á¤Î¡¢¹â¤µ¤ª¤è¤½3.5¥áー¥È¥ë¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë³¨¤òÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢3ºÐ¤«¤é5ºÐ¤Î±à»ù120¿Í¤¢¤Þ