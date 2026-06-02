ÇÐÍ¥¤ÎÀÄÌÚÍ®¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¹õÌÚ²Ú¤«¤é¡Ö¤æ¤º¤æ¤º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡Ä¥´¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿Í­Â¼²Í½ã¡õÆîº»ÎÉ¤éÍ­Â¼²Í½ã¤¬¼ç±é¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿¡È¼çÉØ¤Ë¤è¤ë¶âÌ©Í¢»ö·ï¡É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2»ù¤ÎÊì¡¦ÏÂ²Î»Ò¡ÊÍ­Â¼