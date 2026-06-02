¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/02¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬6·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î¤¿¤á¤ÎÌîºÚÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè2»Ò½Ð»º¤Î27ºÐ¸µAKB¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤¡×ÌîºÚ¿©¤Ù¤Ê¤¤Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Õ¥é¥¤¢¡À¾ÌîÌ¤É±¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÌîºÚÎÁÍý¸ø³«°ÊÁ°¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤Ì¼¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥Þ¥ÈÌîºÚ¥¹¡¼¥×¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Ìî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î¥¹¡¼¥×¤ÏÁ´Á³°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµã¤­´é¤Î