¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/02¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥ì¥¤¡ÊREI¡Ë¤¬6·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Á°È±¤¢¤ê¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-POPÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¾®´éºÝÎ©¤Ä¡×Á°È±¤¢¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¢¡¥ì¥¤¡¢Á°È±¤¢¤ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¥ì¥¤¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Û¤ò½Ð¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢¡ÈÁ°È±¤¢¤ê¡É¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·