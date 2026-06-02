ÇÐÍ¥¤ÎÍ­Â¼²Í½ã¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡ÈÌ©Í¢Ãç´Ö¡É¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤¬¸ß¤¤¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡Ä¥´¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿Í­Â¼²Í½ã¡õÆîº»ÎÉ¤éº£ºî¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿¡È¼çÉØ¤Ë¤è¤ë¶âÌ©Í¢»ö·ï¡É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Æó»ù¤ÎÊì¡¦ÏÂ²Î»Ò¡ÊÍ­Â¼¡Ë¡¢¸¦µæ°÷¤ÎÀ¶·Ã¡Ê¹õÌÚ²Ú¡Ë¡¢Ì¤º§¤ÎÇ¥ÉØ¡¦