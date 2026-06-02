¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/02¡Û¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2026¡×¡ÊMAJ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢6·î13Æü¤Ë¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¤¿¤ÓPremiere Ceremony¤Î»Ê²ñ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤Þ¤ë¤Ç¿Íµû¡É ¿¹¹áÀ¡¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¥É¥ì¥¹¤Ç³­³Ì¤«¤éÅÐ¾ì¢¡¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2026¡×»Ê²ñ¡õ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È·èÄê¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÅô¤¹¡Ê¤È¤â¤¹¡Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»