(C) COVER ÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñ¤Ï¡¢6·î19Æü～21Æü¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖOTOTEN2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëVTuber¡¦AZKi¡¢À¼Í¥¡¦²Î¼ê °ÂÌî´õÀ¤Çµ¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Üºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢OTOTEN2026»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£ OTOTEN2026»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È 2¿Í¤¬OTOTEN2026¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤äYouTubeÇÛ¿®¤Ë²Ã