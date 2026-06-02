稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾が初のトリプル主演を務める映画「バナ穴BANA＿ANA」（山内ケンジ監督、6月27日公開）の上映劇場が2日、決まり、所属事務所から詳細が発表された。すでに発表になっている東京・グランドシネマサンシャイン池袋と合わせ、ミニシアターを軸に全国45カ所で順次公開する。「わからないムービー」へのこだわりにちなみ、劇場も日本全国のこだわりを持つミニシアターの協力を得たという。「支配人の皆さま