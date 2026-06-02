¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ê48¡Ë¤¬2Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë16ºÐÄ¹ÃË¤È¤ÎÊì»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡Öµ¢¹ñ¤·¤Æ¤ë¤è¡¼¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÊÆ¹ñÎ±³ØÃæ¤ÎÄ¹ÃËÍø²»¡Ê¤ê¤ª¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Î²æ¤¬²ÈÅ¥ËÀÆþ¤Ã¤¿¤ó¤«¤¯¤é¤¤¹Ó¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµã¤­¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤È¤Ï¤¹¤ó¤´¤¤¹Å¤¤å«¤Î¿Æ»Ò