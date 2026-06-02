2026Ç¯5·î29Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ôー¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×200Ëü¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä980Ëü±ß¤Î¥¿¥ó¥É¥é¡Ë º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»È¤¦»Å»öÍÑ¤È¤·¤Æ¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Î¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥Ä¡Ù¡£¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î189Ëü±ß¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡£º£²ó°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡¢²ÙÊª¤¬¤¿¤¯¤µ