【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』（※アンダーバーは“穴”の絵文字が正式表記）の場面写真が公開された。 本作は、2018年に2週間限定で公開され28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。 前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人を主演に、監