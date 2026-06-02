ÂæÉ÷6¹æ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ä¶¯É÷¤Ç¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¹¡Ê3Æü¡Ë¤Î¹ñÆâÀþ¤Ï700ÊØ°Ê¾å¤¬·ç¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¤Î¹ñÆâÀþ¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤òÃæ¿´¤Ë·ç¹Ò¤¬Áê¼¡¤®¡¢700ÊØ°Ê¾å¤¬·ç¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï292ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½3Ëü2500¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á´Æü¶õ¤Ï232ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¡¢¤ª¤è¤½3Ëü1000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÀþ¤ÏÎ¾¼Ò¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ92ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢¤ª¤è¤½1Ëü6550¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Ò