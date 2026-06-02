5·î31Æü¡¢5¿ÍÁÈÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤¬¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026¡ØWe are ARASHI¡Ù¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£³èÆ°½ªÎ»Á°ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¢¤Ã¤ÆÆüËÜÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¤á¤°¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍò¤ÏÁ´33¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢30¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï1999Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤­¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë