日本航空(以下、JAL)は6月1日、国際線・国内線の一部の機内食で「夏メニュー」を発表した。ハワイアンローカル食のアレンジメニュー、「natuRe waikiki」小川苗シェフや「été」庄司夏子シェフのメニュー、「島根」「宮崎」をテーマにしたお弁当・トレーセットなどを用意する。JALは6月1日より、国際線・国内線の一部の機内食で「夏メニュー」を展開する○一流シェフも腕を振るう、JAL機内食・夏メニューJALは、イギリス