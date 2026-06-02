AI¥Ä¡¼¥ë¤ÎClaude¤ò³«È¯¤¹¤ëAnthropic¤Ï¡¢AI¤ÎÎÑÍý¤äÆ»ÆÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢Å¯³Ø¼Ô¤ä½¡¶µÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥­¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¬¡¼¥ê¡¼»á¤¬¡¢Anthropic¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¿À¤òÁÏÂ¤¤Ç¤­¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Anthropic's Digital God, Pope vs AI, Job Loss Narrative Flips, Open Source Crackdown Coming? - YouTubeBill Gurley: Anthropic Thinks It¡Çs