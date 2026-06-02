ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¡¢ºØÆ£¹©¡¢¿å¾å¹±»Ê¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ëPrime Original¥É¥é¥Þ¡ØÈÈºá¼Ô¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½µ­¼Ô²ñ¸«¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3¿Í¤¬¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¡È¾¾±ÊÁÈ¡É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤­¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶°ìÀ¸¡õºØÆ£¹©¡õ¿å¾å¹±»Ê¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡ØÈÈºá¼Ô¡ÙÆÃÊóËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂÀÅÄ°¦»á¤Î¸¶ºî¾®Àâ¡ØÈÈºá¼Ô¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¡£·Ù»¡¡¢À¯¼£¡¢µðÂç´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦·²Áü·à¤È