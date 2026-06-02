À¾Ìî¥«¥Ê¤¬¡¢6·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û°ì»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª À¾Ìî¥«¥Ê¡¢¥Ø¥½¥ÔºÝÎ©¤Ä¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë À¾Ìî¥«¥Ê feat. NiziU¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖLOVE BEAT¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖCDTV¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿～¡×¡Öº£Æü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢NiziU¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢