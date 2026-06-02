¤ª¤È¤È¤·¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë²Ï¸¶ÅÄÀî¤ÎÉüµì¹©»ö¤¬2Æü¡¢´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤¬¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ë»Ä¤ê4²ÏÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2028Ç¯ÅÙÆâ¤ËÉüµì´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ËÜ ½Ù²ð µ­¼Ô¡§¡Öº£²ó¤Î²Ï¸¶ÅÄÀî¤ÎÉüµì¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¸î´ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢ËÜÉüµì¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×Ìó600¥áー¥È¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢²Ï´ß¤Ëºî¤é¤ì¤¿¸î´ß¡£¹ñ¤¬ÀÐÀî¸©¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¡¢¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£