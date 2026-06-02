Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á »ÏÃÍ66629.60 ¹âÃÍ66748.06 °ÂÃÍ65551.13 Âç°ú¤±66734.24(Á°ÆüÈæ -200.09 ¡¢ -0.30¡ó ) ÇäÇã¹â27²¯4464Ëü³ô (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»») ÇäÇãÂå¶â12Ãû5012²¯±ß (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»») ----------------------------------------------------------------- ¢£ËÜÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È £±¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¡¢°ì»þ1300±ßÄ¶²¼Íî¤âµÞÂ®¤Ë²¼¤²½Â¤ë £²¡¥¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¿¡¤¨¤º¡¢·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤ËÇä¤ê