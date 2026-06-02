²­Æì¸©·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Æü¸áÁ°8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Æ±¸©¤Î°Ë¹¾Åç¤Ç¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅÅÀþ¤ÎÉüµì¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²­ÆìÅÅÎÏ¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Î30ÂåÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬´¶ÅÅ¤·¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£