Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÂæÏÑÅìÂ¦¤Î³¤°è¤ÇÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¹¤ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÍÍ»ÒÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï1Æü¡¢ÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎ¾À¯ÉÜ¤¬ÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Ê¤É¤Î³¤ÍÎ¶­³¦¤Î²èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤·¡¢ÂæÏÑÅìÂ¦¤Î³¤°è¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¤³¤Î¤È¤­¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤À¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³¤·Ù