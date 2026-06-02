¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê32¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦²Æ¡¢¡¢¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤ÍÂæÉ÷¤âÍè¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍÃí°Õ¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¼¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢¿©¤ò°Õ¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂ©»Ò¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤âËÙ¤ê¤ò¤·¤Æ¡×¤È2ºÐÄ¹ÃË¤È¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â·¡¤ê¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¡Ö´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ºÎ¤ì¤¿¤Æ¥Ó¡¼¥Ä¤Ç¥¹¡¼