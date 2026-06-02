¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Æî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤¬¡¢6·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¡ÊÅìµþ¡¦»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¡¢¸á¸å7»þ30Ê¬³«±é¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë»°»ÍÏº¡¢Æ¦Å´Ë¤¡¢¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¹¡¢BOOMER¡õ¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¡¢¥­¥å¥¦¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢²ÏËÜÂÀ¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¢Ç¾¤ß¤½É×¡¢¤¢¤µ¤Ò¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥­¡¢Æ£¸µÃ£Ìï¡¢¥ì¡¼¥º¥ó¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤¬½Ð±é¤¹