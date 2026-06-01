ËÌ¿ÀÃÏ°è¿¶¶½¤Ï¡¢3·î17Æü(²Ð)¡¢Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô¤Î¡ÖÆ»¤Î±Ø¤è¤«¤ï(»³ÅÄ¶Ó¤Î´Û)¡×Æâ¤Ë¡Ö¾ø SEIRO¡õCAFE¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£6·î¤«¤é¤Ï¡Ö»³ÅÄ¶Ó¤Î´Û¡×Æâ¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼ò¤ÎÍ­ÎÁ»î°û¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¡È¾ø¤¹¡É¤³¤È¤ÇÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¡Ö¾ø SEIRO¡õCAFE¡×¤Ï¡¢¡È¾ø¤¹¡É¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¡¢¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤äµ¨Àá¤Î·Ã¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎËÌ¿ÀÃÏ°è¿¶¶½¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô